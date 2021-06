El rei Felip VI signarà qualsevol decret que aprovi el Consell de Ministres, també el possible decret sobre els indults als presos independentistes, de la mateixa manera que ho fa sobre qualsevol altra qüestió. Així ho van apuntar ahir fonts de la Zarzuela, que recorden que la signatura dels decrets del govern espanyol s’inclou entre les seves atribucions com a cap de l’Estat. El monarca, apunten, «no fa una altra cosa que ser fidel a les seves funcions constitucionals», i la signatura dels decrets «és Constitució pura».

La resposta arriba en el marc de la polèmica oberta per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest diumenge –abans d’assistir a la manifestació de la plaça Colón i al costat del líder del PP, Pablo Casado- va acusar el govern espanyol de pretendre «fer còmplice» el rei Felip VI dels indults. «Que farà el rei d’Espanya a partir d’ara, signarà aquests indults?», va preguntar Ayuso a les portes de la seu del PP del carrer Génova de Madrid.

Les paraules de la presidenta de Madrid van generar malestar en el si del PP, fins al punt que Pablo Casado va destinar part del seu discurs de presentació de la Convenció Nacional dels populars que va fer ahir a aquesta qüestió. Casado va destacar que la responsabilitat dels indults correspon «en exclusiva» a Pedro Sánchez i el seu govern, «com estableix el nostre sistema polític, una monarquia parlamentària exercida de forma impecable pel rei Felip VI com a cap de l’Estat». «La societat espanyola té molt clar qui és qui del trist pacte dels indults, i ningú, tret que els promouen i els aplaudeixen, són responsables d’aquest acte profundament immoral i tràgicament equivocat», va dir Casado, que va insistir que «no hi ha més còmplices que ells en aquest acte que furta als espanyols la seva sobirania».

El PP ja ha recollit prop de 300.000 signatures contra els indults des que l’1 de juny va començar la campanya, segons va informar ahir la formació. De les 300.000 firmes, 50.000 es van recollir diumenge a la protesta contra els indults a Madrid.

Des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir en roda de premsa després de la cimera de l’OTAN els indults, perquè «no hi ha res més constitucional que construir convivència». Segons Sánchez, la convivència «es basa en l’acord, i aquest en la negociació i el diàleg dins la legalitat democràtica». «La convivència és el realment constitucional, i l’hem de construir entre tots», va dir. També va apuntar que les manifestacions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vinculant el rei Felip VI a la decisió dels indults li van provocar «estranyesa tant en la forma com en el fons». «Crec que igual que em va passar a mi li haurà passat al 99,9% dels espanyols», va dir.

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va afirmar ahir que «si els indults arriben, no seran ni poden ser a canvi de cap penediment». Mentre el govern espanyol ultima les mesures de gràcia, Sànchez està convençut que també serà així per part dels altres polítics empresonats. «Els indults no comportaran cap renúncia als ideals ni a la legitimitat de continuar actuant de manera democràtica per exercir l’autodeterminació», va explicar. Sànchez va dir que els indults «alleugeriran el dolor propi, el de l’entorn familiar i generaran satisfacció en les persones que han mostrat la seva solidaritat». «Són només un petit granet de sorra en drets i llibertats», va afegir, i va clamar per l’amnistia. Sànchez no té «res a dir» contra qui es va manifestar diumenge a Madrid perquè ell està tancat a la presó precisament «per haver exercit el dret de manifestació».

ERC demana al Govern central que no «especuli» amb els indults i creu que el rei haurà d’abdicar si hi interfereix

El partit celebra la «punxada de la dreta i l’extrema dreta» en la concentració de Colón

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, v ademanar ahir al Govern espanyol que «pari d’especular» amb la data dels indults als presos de l’1-O i va avisar que el rei haurà d’abdicar si interfereix en aquest afer. «Si volen fer els indults que els facin, però que parin de jugar sobre quan, com, si serà ara o més tard», va sostenir en una conferència de premsa telemàtica.

Vilalta va insistir que els indults seran benvinguts per ajudar la situació dels presos independentistes però que la solució ha de ser l’amnistia: «La situació de repressió no s’haurà acabat».

La dirigent republicana defensa que la taula de diàleg entre governs s’ha de tornar a reunir «com més aviat millor», tot i que no va voler valorar sobre si pot ser al juliol o si es podria posposar fins després de l’estiu. Abans de reprendre la taula de diàleg hi ha d’haver una trobada entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès: «A partir d’aquí segur que hi haurà condicions més òptimes perquè es pugui convocar la reunió», que ha avisat que requereix una preparació prèvia.

Després que el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, digués que en la taula de diàleg es pot parlar de tot i que li agradaria pactar un nou Estatut amb un autogovern més sòlid amb un finançament més just i que es pugui votar en un referèndum, Vilalta va replicar que comparteix que es pugui parlar de tot però que les propostes per solucionar el conflicte s’han de fer en la taula de diàleg i no en una entrevista. «Qualsevol altra cosa és especular», ha dit, i va retreure que, segons ella, el Govern central encara no ha plantejat quina proposta vol per a Catalunya, perquè considera que la d’Iceta és una opinió personal, i va reiterar que la que portarà l’independentisme és l’amnistia i un referèndum d’autodeterminació.

Sobre la concentració de diumenge a la plaça Colón de Madrid contra els indults, Vilalta va celebrar que va ser una «punxada de la dreta i l’extrema dreta» i va subratllar que això reafirma l’independentisme encara més en la seva convicció. També va criticar el «desconeixement brutal» d’Isabel Díaz Ayuso, i va advertir que, si no signés la decisió del Govern central, suposaria excedir les seves funcions, per la qual cosa considera que hauria d’abdicar.