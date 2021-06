El cap de l'oposició, Salvador Illa, ha tornat a oferir el PSC al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per negociar i aprovar uns pressupostos pel 2021. Durant la sessió de control al cap de l'executiu, aquest dimecres al Parlament, Illa ha insistit en la importància de tirar endavant uns comptes per enguany davant la negativa d'Aragonès -que ha argumentat que no hi ha temps material per aplicar-los. D'altra banda, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha acusat el Govern "d'amagar-se" darrere la taula institucional sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. La presidenta d'En Comú Podem ha reclamat a Aragonès que concreti la seva posició sobre la seva ampliació: "És incompatible amb fer una transformació verda", ha avisat.

A la rèplica, el president del Govern ha insistit en la seva aposta per complir "tots els criteris ambientals" així com la "preservació dels espais naturals" en la possible ampliació del Prat. Finalment, Aragonès ha replicat a Albiach que, "si tan li preocupa" Aena, recordi que el 51% del seu pressupost el controla el govern espanyol, del qual en forma part Unides Podem: "Si fan la feina allà nosaltres la podrem fer més fàcil aquí", ha conclòs.

Cs i el funcionariat de Lledoners

En un altre àmbit, el president parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha preguntat a Aragonès per unes suposades queixes del funcionariat de la presó de Lledoners: "El clima és irrespirable per a qui custodia els colpistes", ha etzibat. En aquest sentit, Carrizosa ha anunciat que Cs demanarà la compareixença de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, perquè en doni explicacions al ple.