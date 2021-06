El vaixell de l’Institut Espanyol d’Oceanografia Ángeles Alvariño allargarà fins demà la recerca de Tomás Gimeno i la seva filla d’un any, Anna, segons el delegat de Govern a Canàries, Anselmo Pestana. Aquest cas podria allargar-se 20 anys si no apareix el cos del pare, segons van confirmar a Efe fonts judicials. El temps de prescripció d’un delicte d’assassinat és de 20 anys en el cas que la pena que s’imposi o demani per a un acusat sigui de 15 anys o més. L’autoritat judicial pot decretar l’arxiu provisional de la causa mentre no hi hagi novetats i, en cas que n’hi hagués, podria reobrir-la.