El Parlament ha aprovat en el ple d'aquest dimarts la creació d'una comissió d'estudi sobre la salut mental i les addiccions. La proposta de resolució, impulsada i aprovada per tots els grups de la cambra excepte Vox, estableix que l'objectiu de la comissió sigui garantir un model públic i integrat d'atenció a la salut mental i les addicions, amb un "marcat caràcter preventiu, d'assistència, rehabilitació, benestar, enfocament comunitari i proximitat". El PSC-Units, ERC, JxCat, la CUP, ECP, Cs i PPC, que han sumat 116 vots a favor de la proposta, han coincidit en subratllar la importància de "visibilitzar" els trastorns de salut mental, especialment després de l'impacte de la pandèmia, i eliminar "l'estigma" que porten associats. La comissió d'estudi estarà formada per un diputat de cada formació i per especialistes de diverses entitats, amb una durada prevista de dos anys, i redactarà un informe final.

Per part del PSC-Units, la diputada Assumpta Escarp ha lamentat la "dada esfereïdora" que suposa l'augment d'un 27% dels intents de suïcidi entre menors de 18 anys. "Fa massa temps que la salut mental és la germana pobra del sistema; ho veiem només mirant els pressupostos", ha assenyalat. El diputat d'ERC Juli Fernández ha declarat que "aquesta ha de ser i serà la legislatura de la salut mental", i ha manifestat que els col·lectius de persones joves i les més grans han viscut "de manera molt dura" la pandèmia, amb una "solitud no volguda" i amb un biaix de gènere i de classe "claríssim". Assumpció Laïlla, diputada de JxCat i infermera especialista en aquesta matèria, ha parlat d'"onada pandèmica de salut mental" i ha assegurat que una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida.

"Si no ataquem les causes de molts trastorns que pateix la població, difícilment ens en sortirem", ha recalcat la diputada de la CUP-NCG Laia Estrada. Així, ha afirmat que el recent suïcidi d'una persona a qui anaven a desnonar era "evitable", així com els suïcidis relacionats amb temes d'habitatge similars.

Per la seva banda, el portaveu d'En Comú Podem, David Cid, ha demanat "acabar amb l'estigma" i "visibilitzar" els trastorns mentals, i ha posat com a exemple les polítiques en salut mental que duu a terme l'Ajuntament de Barcelona, com el programa 'Consulta'm', que ofereix un servei de psicòleg gratuït sense cita prèvia a joves. La portaveu de Cs, Anna Grau, ha reclamat que es "dignifiquin" les malalties mentals i ha dit que "no té sentit" abordar aquesta problemàtica si després no es disposa dels "recursos psiquiàtrics". En la mateixa línia, la diputada del PPC Lorena Roldán ha reclamat "empatia" i "conscienciació" perquè la salut mental ha estat "una de les lliçons de la pandèmia". Per últim, la diputada de Vox María Elisa García ha exposat els motius pels quals el seu grup ha estat l'únic que ha votat en contra de la proposta de resolució: "La solució no és muntar un grup més de pensadors que es passegin pel Parlament", ha assegurat, sinó invertir aquest capital en "integrar psiquiatres en els serveis d'atenció primària". García ha apuntat que la salut mental i les addicions formen part de les competències del departament de Salut, que segons la diputada ja compta amb fins a quatre organismes amb capacitat d'abordar-les.