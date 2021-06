El Congrés dels Diputats han aprovat aquest dimecres per 191 vots a favor, 152 en contra i 1 abstenció una proposició no de llei d'ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Bildu i BNG transaccionada amb el PSOE i Podem per reclamar al govern espanyol que faci "els canvis legislatius necessaris per desclassificar i donar a conèixer tots els documents escrits, sonors o de vídeo que permeti conèixer amb exactitud els fets vinculats al cop d'Estat del 23-F". La iniciativa recorda a la seva exposició de motius que les investigacions posen en qüestió la "versió edulcorada" que s'ha donat fins ara del 23-F, però "passats 40 anys ja no hi ha cap justificació per no conèixer en detall cada document i informació significativa que obri el poder de l'Estat.

Durant tots aquests anys s'ha aplicat la Llei de Secrets Oficials de 1968 que va ser reformada el 1978 i que segons els signants ha generat "opacitat, indefensió i sobretot desmemòria". Ara, apunten, "és vergonyós conèixer a través de països estrangers i els seus serveis d'intel·ligència fets transcendents que són secrets a Espanya".

La iniciativa persegueix conèixer "tots els noms dels militars implicats a la intentona, no només els caps de turc condemnats", així com "la trama civil directa i indirecta del cop", així com els contactes amb "partits que acceptaven un govern de concentració com a mal menor".

Durant el debat de la iniciativa, que es va produir dimarts i que no s'ha votat fins aquest dimecres, la diputada igualadina d'ERC Carolina Telechea va recordar a la cambra que "tenir classificada la documentació sobre el 23-F suposa amagar la veritat sobre el cas a la ciutadania". "Cap mentida d'Estat serveix per tancar ferides", va dir, i "el relat de la transició 'modèlica' cada vegada és menys creïble".

La diputada de la CUP Mireia Vehí va afirmar que l'aprovació de la iniciativa és "una bona notícia" perquè cal "acabar amb el franquisme" fet que implica "qüestionar els poders fàctics" i donar "justícia, reparació, i garanties de no repetició".

El diputat del PDeCAT Genís Boadella va recordar que contràriament a l'1-O, "el 23-F va ser un cop d'Estat" i sembla estrany que "una democràcia que es diu plena no s'atreveixi a desclassificar aquesta documentació".

El PSOE i Podem han donat suport a la iniciativa perquè "els ciutadans tenen dret a saber que va passar el 23 de febrer quan ja han passat 40 anys" perquè "una democràcia plena està obligada a conèixer el seu passat recent i no tan recent" i cal "eliminar les zones d'ombra", en paraules del diputat socialista Valentín García.

PP, Vox i Cs s'han oposat a la iniciativa. El diputat de Cs Guillermo Díaz va equiparar Tejero a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, mentre que el del PP Juan Antonio Callejas va afirmar que és una "presa de pèl" al Congrés que només vol reescriure el passat.