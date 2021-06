El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimecres per 190 a 152 vots i dues abstencions una moció del PP contra els indults. PSOE, Podem, ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, PNB i Bildu, entre altres, han tancat la porta al text que pretenia que el Congrés instés el govern espanyol a "denegar l'indult" perquè "no s'han complert les finalitats de les penes imposades, per la manca de penediment, per la voluntat de tornar-los a cometre i perquè no es donen les raons d'equitat, justícia i utilitat pública". Els populars han comptat amb el suport de Vox i de Cs, però no han sumat prou aliances per sumar majoria absoluta.

El text que han portat a debat també pretenia que el govern espanyol es comprometés a fer marxa enrere en la reforma del delicte de sedició, i que obrís una campanya del Ministeri d'Exteriors dirigida als països membres del Consell d'Europa "perquè disposin d'una informació verídica sobre el que va passar a Catalunya el 2017 i la resposta de l'Estat de Dret".

La iniciativa s'ha votat per blocs, però tant el 'no' als indults, com la marxa enrere en la reforma del delicte de sedició i com la campanya europea han obtingut un resultat advers semblant.

Durant el debat de dimarts -malgrat que la votació no ha tingut lloc fins aquest dimecres- el diputat del PP Carlos Rojas va insistir que els indults són una "humiliació" i una victòria per als que han volgut "arruïnar" l'Estat des d'una "manca d'ètica i d'exemplaritat". Són, va dir, "una traïció" al poble espanyol que es fa "en frau de llei" i que suposa un "intercanvi de vots per legalitat".

Malgrat donar suport a la iniciativa, Vox va carregar contra el PP, a qui va acusar de fer "un 155 de pacotilla" contra el "cop d'Estat" que al seu entendre va tenir lloc a Catalunya. El diputat Javier Ortega-Smith va afirmar que el PP oculta als qui signen la seva petició que "no té cap legitimitat" per presentar un recurs contra els indults.

El portaveu de Cs, Edmundo Bal, va insistir que els presos independentistes van "fer un cop contra la democràcia i la convivència", i va acusar el govern espanyol de "caure en la indignitat" perdent el "respecte a l'Estat de dret" i donant "privilegis" als que incompleixen la llei. Va criticar també la "taula de la vergonya".

També van donar suport a la iniciativa el representant del Partit Regionalista Càntabre, José María Mazón, i el d'UPN Sergio Sayas, que va afirmar que els indults posen en qüestió "la igualtat de tots els espanyols davant la llei". Els indults, segons Sayas, són una mostra "d'absolutisme" i la resposta a un "xantatge".

Per contra, el diputat de Bildu Jon Iñárritu va ironitzar sobre el resultat de la manifestació de Colón, i va afirmar que "a aquest pas" i després de les declaracions d'Isabel Díaz Ayuso, el PP acabarà essent un partit "republicà". Va recordar que el PP és el partit que més ha indultat quan ha estat a La Moncloa, inclosos 227 condemnats per corrupció.

El diputat del PNB Mikel Legarda va afirmar que els indults no resoldran per ells mateixos el conflicte polític a Catalunya, però sí que eliminaran alguns "obstacles" per obrir un "temps per a la política".

El portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, va afirmar que la "gesticulació" del PP "només té com a objectius desgastar el govern" de Pedro Sánchez, i "cobrir el flanc de la ultradreta" però "no tindrà èxit" perquè Vox "sempre els ultrapassarà". "El seu intent no els servirà de res ni resoldrà cap situació a Catalunya".

La portaveu de JxCat, Míriam Nogueras, va afirmar que la dreta es quedarà "l'odi acumulat d'una societat que segueix sense assumir que el problema no som els independentistes, sinó la manca de cultura democràtica". "El sentiment d'odi que tenen els està podrint i podreix tot el que fan i toquen".

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, va recordar a Cs que mai podrà igualar Vox en radicalitat, i han passat de ser molts a cabre "a una furgoneta". "Dediquin-se a altres coses, perquè crec que hi ha un espai polític per a vostès", els va dir Rufián. Va recordar que el govern d'Aznar va indultar en un sol dia 1.322 persones, algunes condemnades per malversació, i no hi va haver cap problema per al PP "perquè havien robat, i eren dels seus".

El diputat d'En Comú Podem Joan Mena va recordar altres indults, com els d'Armada, Vera, Barrionuevo, Gómez de Liaño, i "d'aquests el PP no n'ha dit ni mu". "Vostès no estan en contra dels indults, sinó que han renunciat a Catalunya" i "han decidit parapetar-se en el Madrid d'Ayuso".

El diputat del PSOE Felipe Sicilia va tancar el debat recordant que mentre Rajoy era president hi va haver "dos referèndums il·legals". "Si el que van fer no va funcionar, va empitjorar la situació, i el que proposen no és res de nou, perquè no deixen que el govern obri un nou camí de diàleg?", va preguntar.