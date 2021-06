Deu càrrecs més del Govern de Carles Puigdemont, entre ells l’exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal i el director de Tv3 Vicenç Sanchis, es van negar ahir a declarar davant la jutge que els ha processat pels preparatius de l’1-O, en un dels últims tràmits abans que el cas arribi a judici. Segons fonts jurídiques, els deu processats es van alinear amb la desena d’alts càrrecs que van comparèixer la setmana passada i es van acollir al seu dret a guardar silenci davant la jutge, que al llarg de la instrucció del cas els ha interrogat almenys en dues ocasions. La nova ronda de declaracions indagatòries als imputats per l’1-O va ser ordenada per l’Audiència de Barcelona, que va estimar així un recurs de l’Advocacia de l’Estat en el qual demanava que se’ls tornés a preguntar per unes resolucions del Tribunal Constitucional que no estaven incloses en la causa quan se’ls va comunicar el seu processament.