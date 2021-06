El suïcidi dilluns d’un veí de Sants quan anaven a desnonar-lo per no pagar el lloguer ha destapat disfuncions en els processos d’alçament i ha desencadenat un intercanvi de retrets entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats socials contra el govern i els jutges, i d’aquests contra els serveis socials municipals.

La picabaralla la va iniciar l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va exigir als jutges que revisin els criteris amb els quals apliquen o no la moratòria vigent per desnonar persones vulnerables i al PSOE que «desbloquegi ja» la proposta d’una nova llei d’habitatge. Colau ha explicat que es tractava d’un home que, en quedar-se a l’atur, no va poder seguir pagant el lloguer i que els serveis socials havien acreditat la seva situació de vulnerabilitat amb un informe a l’abril. Segons l’alcaldessa, en aquests casos, «la moratòria antidesnonaments permet evitar el desnonament, per la qual cosa l’advocada de l’afectat va sol·licitar en dues ocasions l’ajornament adjuntant l’informe municipal que acreditava la vulnerabilitat». «No obstant això, el jutge va decidir no aplicar la moratòria i seguir endavant amb el desallotjament», ha lamentat.

El TSJC va informar que la demanda per impagament del lloguer va ser presentada al gener per un particular, propietari de l’immoble, i es tramitava al jutjat de primera instància número 3 de Barcelona, i que l’afectat havia sol·licitat la justícia gratuïta. Segons el TSJC, dijous passat, l’advocada del demandat va presentar un informe de serveis socials al jutjat indicant «la vulnerabilitat de l’inquilí i sol·licitant la suspensió del llançament», però el jutge ho va desestimar perquè no havia acreditat si tenia ingressos.

També la PAH va lamentar «el paper de molts jutges, que obvien els informes de vulnerabilitat redactats per professionals acreditats». El Sindicat de Llogaters considera que el suïcidi demostra que «les lleis i els protocols actuals no serveixen» i que «això és el que passa quan les lleis protegeixen l’especulació i no els inquilins». Després del suïcidi, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assegurar que el grup de treball sobre desnonaments es reunirà de forma «imminent».