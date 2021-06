El Consell de Ministres va acordar, en la seva reunió d’ahir, interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei catalana d’habitatge que habilita a posar límits als preus del lloguer, encara que no ha sol·licitat suspensió cautelar de la mesura perquè, segons va dir la ministra portaveu, María Jesús Montero, l’Executiu central espera tramitar en paral·lel la Llei estatal d’Habitatge.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero va anunciar que s’ha sol·licitat davant el Tribunal Constitucional la impugnació dels articles 1 i del 6 al 16; les Disposicions Addicionals de la 1r a la 4a; la Disposició Transitòria 1a i la Disposició Final 4a lletra b. «Entenem que vulnera les competències estatals en aquesta matèria», va justificar la ministra portaveu per presentar aquest recurs d’inconstitucionalitat, que ja va ser aconsellat així pel Consell d’Estat després de ser consultat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. El Govern ha decidit, però, no demanar la suspensió cautelar de la norma com un «gest», tal com va reconèixer el secretari d’Organització del PSOE i ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Montero va defensar que la Llei estatal d’Habitatge que estan negociant els dos partits governamentals -PSOE i Unides Podemos- incorporarà molts dels elements que «ara per competència» es recorren davant el Tribunal Constitucional. La ministra portaveu va recordar que aquest recurs d’inconstitucionalitat arriba després de sis mesos d’un diàleg amb la Generalitat de Catalunya a través d’una comissió bilateral per a evitar aquest extrem.

Sobre la tramitació de la Llei estatal d’Habitatge, Montero espera que «abans de l’estiu» els dos partits governamentals aconsegueixin un acord perquè aquesta norma s’elevi al Consell de Ministres. «En aquest full de ruta treballa el Govern», va sostenir. En ser preguntada pels terminis, la ministra confia que es pugui presentar abans de l’època estival després que es parlés en un primer moment el gener, però no ho permetessin les desavinences entre totes dues formacions.

Des de la Generalitat, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va titllar ahir de «pèssim» el recurs que el Govern central pretén presentar davant el Tribunal Constitucional contra la llei catalana que regula els preus del lloguer i va subratllar que aquesta norma es «continuarà aplicant». «La llei continua vigent i es continuarà aplicant», va asseverar Plaja, per qui «s’ha evidenciat àmpliament la utilitat d’aquesta mesura»: «És necessària i fins i tot imprescindible». «És una molt mala notícia que el mal anomenat Govern més progressista de la història es dediqui a impugnar lleis socials que busquen defensar la ciutadania dels abusos del mercat immobiliari», va denunciar la portaveu, qui va assegurar que el recurs de l’Executiu «reafirma la voluntat del Govern de convertir-se en una República catalana per governar sense les ingerències de l’Estat».I és que, al seu judici, «la demostrada utilitat i necessitat» d’aquesta llei «hauria de portar el Govern central a prendre mesures en matèria d’habitatge, no a impugnar-les».