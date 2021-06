Finalment, serà la consellera de presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, qui assistirà aquest vespre al sopar inaugural de la XXXVI Reunió del Cercle d’Economia a Barcelona, al qual assistirà el rei Felip VI. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també coincidirà amb el rei, tot i que no en l’acte protocol·lari del sopar, sinó en una trobada prèvia de caire més informal amb empresaris coreans, segons van confirmar anit fonts de Presidència. Aragonès acudirà a la reunió en una mostra de la importància que l’Executiu vol donar als convidats del país asiàtic. La coincidència ha volgut que a aquesta recepció privada també hi assisteixi Felip VI. En un primer moment va delegar la presència institucional en el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, segons va anunciar la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja. Amb tot, més tard fonts del departament de la Vicepresidència van explicar que Puigneró no hi assistirà i anirà a la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, a les 19.30 hores a L’Auditori, «com tenia previst i compromès» i que havia proposat a Presidència que, «si és oportú, delegui en altres membres del Govern».

De fet, estava previst que Puigneró comparegués amb Plaja en la roda de premsa d’ahir, posterior a la reunió del Govern, però no hi va aparèixer al·legant motius d’agenda. És el primer episodi de turbulències entre socis del Govern que presideix Aragonès, d’ERC, i el número dos del qual és Jordi Puigneró, principal veu de JxCat en l’Executiu català. Vilagrà també és de les files republicanes.

La presència de Puigneró al sopar, anunciada inicialment, trencava el criteri de la Generalitat de no acudir a cap acte presidit pel rei, que va imposar l’anterior president, Quim Torra, en protesta pel paper que va jugar Felip VI després del referèndum unilateral de l’1-O del 2017. El març passat, Aragonès, llavors vicepresident en funcions de president substitut, va evitar coincidir amb el rei en la visita institucional a la fàbrica de Seat a Martorell, un acte al qual no va assistir cap membre de la Generalitat.