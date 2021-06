La cita de la Comissió de Salut Pública, on es reuneixen tècnics del Govern i les comunitats autònomes, havia generat ahir enormes expectatives. S’anticipava transcendental. En principi, la cita havia d’abordar dues qüestions de gran impacte sobre els ciutadans: la fi de l’obligatorietat de les màscares en l’exterior, sempre que es mantingui la distància, i la possibilitat de vacunar-se en el lloc on s’estiueja, no en el territori de residència. La Comissió, no obstant això, no va abordar ni un ni un altre assumpte, que hauran d’esperar almenys una setmana més. Així i tot, l’organisme va aprovar els nous grups de vacunació, que ja arriben fins aquells que tenen 12 anys, la inoculació dels quals, en principi, tindrà lloc al començament del pròxim curs escolar.

Els nous grups aprovats són l’11 (format per persones d’entre 30 i 39 anys), el 12 (entre 20 i 29 anys) i el 13 (entre 12 i 19 anys). La inoculació a la franja de població que va dels 40 als 49 anys segueix en procés, però els que tenen menys d’aquesta edat ja estan més prop de ser immunitzats.

La vacunació continua a un ritme més accelerat que mai fins ara. La setmana passada es van inocular més de 3,2 milions de dosis, la xifra més alta des que van començar a arribar els fàrmacs, a la fi del desembre passat. El 45,3% de la població espanyola (a prop 21 milions i mig de persones) ja ha rebut almenys una punxada, mentre que el 27% (una mica menys de 13 milions) ja compta amb la pauta completa. L’objectiu immediat del Govern és tancar aquesta setmana amb 15 milions de persones havent culminat el procés vacunal, una meta que encara no és clar que es pugui aconseguir. La campanya se centra en la forquilla que va dels 40 als 49 anys.