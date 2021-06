Israel, amb una xifra molt baixa de contagis i gairebé sense restriccions després d’una veloç vacunació que va reduir la morbiditat per covid-19 al mínim, va aixecar ahir l’ús obligatori de mascaretes en espais interiors, excepte excepcions concretes com vols d’avió, institucions de benestar social o geriàtrics. Els israelians ja no estaven obligats a cobrir-se la boca en àrees obertes des de mitjan abril, i la majoria de limitacions ja estaven aixecades.