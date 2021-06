El Govern ha nomenat l’exconseller d’Interior Miquel Buch nou president de l’empresa pública Infraestructures.cat, l’antiga GISA, decisió que arriba després que la Fiscalia li hagi demanat sis anys de presó i 27 per fitxar d’assessor un mosso que exercia com a escorta de Carles Puigdemont. Buch va exercir de conseller d’Interior entre juny de 2018 i setembre de 2020, quan va ser rellevat per l’expresident Quim Torra i substituït per Miquel Sàmper. Anteriorment va ser alcalde de Premià de Mar durant deu anys, fins al desembre de 2017, i va presidir l’Associació Catalana de Municipis i Comarques entre 2011 i 2018. El fitxatge per presidir Infraestructures.cat, fins ara liderada per Joan Jaume Oms, suposa el seu retorn a l’administració catalana. Dilluns, la Fiscalia va demanar sis anys de presó i 27 d’inhabilitació per a Buch per fitxar d’assessor un sergent dels Mossos perquè seguís exercint com a escorta de l’expresident Carles Puigdemont.