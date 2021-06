El Departament de Salut ha declarat 513 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i dues morts. Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 636.223 i les defuncions a 22.234, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 512, 34 menys, i hi ha sis crítics menys a l'UCI (179). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, baixa una centèsima i se situa en 0,94, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 82. La incidència acumulada a 14 dies puja, però es manté per sota de 100. Passa de 88,36 a 87,98. El 3,36% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 93 entre el 30 de maig i el 5 de juny, i baixa a 82 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa a 0,94, un valor superior al de la setmana anterior (0,92). La incidència a 14 dies és de 87,98 entre el 6 i el 12 de juny, per sota dels 101,37 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 6 al 12 de juny n'hi va haver 3.156, inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 3.664. Això situa la taxa de confirmats per PCR\/TA en 40,71 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (47,27).Durant l'última setmana analitzada s'han fet 71.919 proves PCR i 33.663 tests d'antígens, dels quals un 3,36% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (3,35%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 33,84 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 696.920 casos, dels quals 636.223 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat dos en les darreres hores, amb 22.234 des de l'inici de la pandèmia: 14.146 en hospitals o sociosanitaris (+2), 4.566 en residències (ídem), 1.182 en domicilis i 2.340 no classificables.

Entre el 6 i el 12 de juny s'han declarat 15 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 14. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 520 persones. La setmana del 30 de maig al 5 de juny n'hi havia 592.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.384 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.911. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.862 persones.

Catalunya central: el risc de rebrot baixa a 70 (-12)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 49.697 casos acumulats confirmats per PCR\/TA, 42 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 54.235 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.379 persones en aquesta regió, una més que fa un dia.

El risc de rebrot baixa a 70 (-12), pels 96 de la setmana anterior. La taxa de reproducció baixa 13 centèsimes, fins a 0,87, per sota de l'Rt de la setmana del 30 de maig al 6 de juny (0,89). La taxa de confirmats per PCR\/TA és de 35 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 79 i el 3,04% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 33 pacients ingressats, cinc menys que en l'anterior balanç.