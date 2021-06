La Moncloa ha volgut restar importància aquest dimecres a l'absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al sopar del Cercle d'Economia per la presència del rei Felip VI. Fonts de l'executiu espanyol han assegurat que malgrat aquest gest tots dos coincidiran a la trobada prèvia, i en tot cas la Generalitat estarà representada al sopar per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Han destacat també que Aragonès té unes circumstàncies i uns socis –en referència a JxCat- que "tampoc ho posen fàcil". En tot cas han destacat que "el cap de l'Estat estarà a Catalunya i es veurà amb representants de govern de Catalunya, i això és l'important", perquè "és on ha d'estar per qualsevol agenda que necessiti aquest govern".

"El Rei estarà fent agenda catalana sempre que es necessiti i es requereixi amb total normalitat, i això és important" destaquen. Les mateixes fonts insisteixen que el govern espanyol ha heretat i li toca gestionar una situació "tremenda i àlgida" a Catalunya que "han generat altres", en referència al PP, a qui retreuen que "no aporti res".