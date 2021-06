El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerat que el recurs davant el Tribunal Constitucional que el govern espanyol ha presentat contra la llei catalana de lloguers és "una decisió absolutament injusta, una nova ingerència competencial, inoportuna pel moment actual, i a més és contradictòria amb els compromisos" de l'executiu estatal i del seu president, Pedro Sánchez, amb el pacte per a la seva investidura. Així ho ha explicat durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament, quan tant ERC com JxCat han criticat el recurs de l'Estat i han posat en dubte que el govern espanyol tingui veritable interès en defensar drets socials bàsics com el de l'accés a l'habitatge.

Aragonès ha volgut recordar que Sánchez va comprometre's, durant la seva investidura, a impulsar "una normativa que regulés el preu dels lloguers". "I només no s'ha aprovat al govern espanyol ni al Congrés, sinó que tampoc se l'espera", ha afegit. El president, a més, ha criticat que l'Estat ni faci la seva norma ni permeti la catalana. "Ni fa, ni deixa fer", ha dit. El president, que ha defensat la "utilitat demostrada" de la llei catalana de regulació del preu dels lloguers, ha avisat que en una qüestió com l'habitatge "ningú es pot excusar en interpretacions restrictives de la Constitució ni en les competències".

Des de JxCat, el president del grup, Albert Batet, ha considerat que amb el recurs, l'Estat "ataca les competències catalanes per a amagar la seva incompetència". "Alguns esperaven que un govern de PSOE i Podem actuaria de forma diferent. Nosaltres ja érem escèptics. I ara veiem que no és diferent, que actua com el PP. Recorren lleis socials retallant drets socials", ha dit Batet, que ha rematat que el govern de Pedro Sánchez "no és el més progressista de la història sinó el govern espanyol amb menys vergonya de la història".

En un sentit semblant s'ha expressat el president del grup d'ERC, Josep Maria Jové, que en criticar el recurs ha dit que el govern espanyol actua així "per comoditat". "És el règim protegint els de sempre. Fa vergonya que es posi per davant la llei que la vida", ha afirmat el republicà. Jové ha conclòs que les competències "no poden ser una emboscada per als drets" i que sembla que per a l'Estat "potser interessa més garantir beneficis del lliure mercat que garantir els drets de la ciutadania".