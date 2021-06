El Departament de Salut ha anunciat que ja ha obert el calendari de cites per a la vacunació de la franja d'edat d'entre 35 i 39 anys. Fa només una setmana que es va obrir la franja d'entre 40 i 44 anys. La Comissió de Salut Pública va aprovar aquesta setmana que es pugui solapar la vacunació contra la covid-19 dels grups d'edat que queden per vacunar, els de 30-39, 20-29 i 12-19. Argumenta que atesa la major disponibilitat de vacunes en les pròximes setmanes, la situació epidemiològica actual i per una qüestió organitzativa ara que s'entra en el període estival, es podrà anar solapant la vacunació dels diferents grups mantenint l'ordre d'edat descendent.