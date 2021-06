El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va estendre ahir la mà al Govern de Pedro Sánchez per buscar, en la taula de diàleg entre tots dos executius, una solució al «conflicte polític» català que pugui ser votada per la ciutadania de Catalunya.

En la seva intervenció en la sessió inaugural de la XXXVI Reunió del Cercle d’Economia, sota el títol «La gran reconstrucció. Reptes i oportunitats per a l’empresa, l’economia i la política», Pere Aragonès va apostar per «obrir, mitjançant el diàleg i la negociació, una etapa en la qual les diferents propostes de solució del conflicte polític es puguin posar sobre la taula».

«Volem una solució que pugui ser ratificada per la ciutadania de Catalunya», va dir Aragonès, que va insistir que defensarà una solució «basada en l’autodeterminació i l’amnistia» i va subratllar que el Govern central «té l’obligació de presentar la seva proposta» per resoldre el conflicte català.

«Una oportunitat»

Segons Aragonès, hi ha ara «una oportunitat, en l’escenari polític, de poder avançar en la gestió del conflicte polític», per la qual cosa és «imprescindible passar de confrontar les propostes només a nivell retòric a fer-ho a nivell pràctic». El president va expressar el seu «compromís» amb aquesta «etapa de diàleg i negociació» i es va mostrar obert a «debatre, contraposar models, avançar en aquest procés», malgrat que «no serà fàcil, serà extremadament complicat, hi haurà moltes dificultats».

No obstant això, «si es produeixen passos endavant en les properes setmanes, serà un senyal que es pot avançar en aquest camí», va afegir, en al·lusió als indults als líders independentistes a la presó. Perquè la taula de diàleg doni fruits, va insistir, «ha d’haver-hi tota la voluntat i tot l’esforç per gestionar d’una manera diferent el conflicte polític» i «avançar cap a una solució».

«Una societat madura com la societat catalana no ha de tenir por a abordar tots els debats. L’obligació de les institucions és adaptar-nos a l’evolució de la societat», ha reflexionat Aragonès, que ha recordat que dos anys enrere, en les jornades del Cercle d’Economia, va defensar «començar a caminar» a partir de la Declaració de Pedralbes segellada per Pedro Sánchez i Quim Torra el 2018. «Això pot ser possible en les properes setmanes. Per la meva banda hi ha tota la voluntat. Espero que també sigui la voluntat del Govern de l’Estat», va afirmar Aragonès, que va reclamar el traspàs al Govern del port de Barcelona, l’aeroport del Prat i el Consorci de la Zona Franca.

En el torn de preguntes, un empresari va preguntar a Aragonès quina imatge donarà Catalunya quan el primer ministre italià, Mario Draghi, vingui a Barcelona demà a recollir un premi del Cercle i ell estigui a Bèlgica reunit amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «L’agenda institucional del Govern és bastant intensa. Evidentment que el Govern aquest divendres estarà present en aquest acte de reconeixement a Draghi. El Govern estarà, com ho està, i estem decidits a estar presents en tots els àmbits que impliquin a la ciutadania de Catalunya», va dir Aragonès.

Els empresaris, amb els indults

Abans de la intervenció d’Aragonès, el president del Cercle, Javier Faus, va expressar el seu suport als indults als líders del procés a la presó i va apel·lar al Govern a aprofitar la «oportunitat històrica» que s’obre per iniciar una etapa de «concòrdia amb Espanya», per afavorir un «demà en comú».

Posteriorment va intervenir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va agrair al Cercle el seu suport als indults i la seva apel·lació a un horitzó de diàleg que permet «ser optimistes en la sortida del conflicte polític».

Taula presidencial del sopar sense la representant de la Generalitat, Laura Vilagrà Felip VI i la ministra d’Economia, Nadia Calviño, al sopar inaugural de la XXXVI Reunió anual del Cercle d’Economia, amb el president de Corea del Sud, Moon Jae-In, i Javier Faus, president de l’entitat organitzadora, a l’Hotel W Barcelona. El rei va ser a la ciutat de Barcelona 20 dies després de la formació del nou Govern amb el president Pere Aragonès. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va assistir al sopar, però no es va asseure a la taula presidencial.