Espanya ja ha expedit més d’un milió de passaports digitals covid per circular lliurement per Europa sense necessitat de proves addicionals, segons va explicar ahir el secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés.

En el marc de l’Assemblea General de l’Associació de Línies Aèries (ALA), el secretari d’Estat va afirmar que el Govern espanyol desitja que el Regne Unit situï Espanya en semàfor verd (el que suposa que no exigiria quarantenes als seus nacionals a la tornada al país) a final d’aquest mes. En tot cas, va afegir, «el problema en termes sanitaris el té el Regne Unit». «El que marcarà la posició és la situació epidemiològica del Regne Unit». «Volem al mercat britànic», va afegir Valdés. En aquest moment funcionen millor mercats com l’alemany. Segons les seves dades, vuit de cada 10 espanyols passaran les vacances a Espanya i hi ha una «tremenda» demanda si s’ha de jutjar per les reserves de Paradors.