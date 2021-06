Portar màscareta a l’exterior a França deixa de ser obligatori a partir de demà i el toc de queda acaba abans del previst el pròxim 20 de juny, va informar ,ahir el primer ministre francès, Jean Castex.

«Retirarem l’obligatorietat general de portar màscareta a l’aire lliure. No serà obligatòria, excepte en algunes circumstàncies. Els decrets seran modificats a partir de demà», va dir en una conferència de premsa. Castex va advocar perquè el ritme de la vacunació no decaigui i va constatar que el nivell de la circulació del virus és el més baix des d’agost del 2020.

En la seva compareixença al final del Consell de Ministres, va detallar que el toc de queda, que s’aplicava des de fa 7 mesos i mig, acabarà deu dies abans del pla governamental. Serà el 20 de juny i no el 30.

Amb 16,5 milions de vacunats amb la pauta completa (una mica de més d’un cinquena part de la població), el primer ministre va instar a accelerar encara més el ritme d’injeccions. Segons les últimes dades disponibles, es van posar 678.535 dosis entre el 14 i el 15 de juny. «Hem de donar-ho tot les pròximes setmanes. A la fi d’agost hem d’aconseguir els 40 milions de vacunats amb almenys una dosi (actualment són 30,7) i 35 milions amb la pauta completa», va sostenir.

Les màscares, que els francesos porten de manera obligatòria des de fa més de set mesos, seran obligatòries als «llocs tancats» i en determinades situacions, com en les cues o aglomeracions, va precisar el primer ministre.

Per la seva banda, Andorra va aixecar ahir la prohibició de dur mascareta en espais a l’aire lliure i la via pública a partir d’avui . La decisió del Govern d’Andorra està condicionada al fet que es pugui mantenir la distància de seguretat entre persones. El ministre de Salut andorrà, Joan Martínez Benazet, va matisar, però, que caldrà continuar portant-la per si cal posar-se-la en el cas que hi hagi alguna aglomeració a l’exterior. Aquest alleugeriment de les mesures preventives també afecta les reunions de treball que es facin entre persones immunitzades, que són les que van passar la covid-19 fa menys de sis mesos o que fa més de quatre setmanes que van ser vacunades.