La Guàrdia Civil conclou que els CDR detinguts el 2019 constituïen una «organització criminal amb finalitat terrorista», per la qual cosa tenien preparades mostres de tèrmit, elaborades a dos laboratoris casolans, així com precursors i manuals sobre com utilitzar-la. Així ho sosté l’institut armat en un informe remès al jutge de l’Audiència Nacional que investiga 13 membres dels CDR -agrupats sota l’autodenominat Equip Tàctic de Resistència (ERT)- que presumptament preparaven sabotatges o accions violentes en empreses i seus oficials.

La Guàrdia Civil ha aportat ara al jutge un nou informe de conclusions, després d’analitzar el material i la documentació confiscada als investigats, cap dels quals segueix actualment en presó preventiva. Segons l’institut armat, els investigats formaven l’autoanomenat Equip Tàctic de Resistència (ERT), una cèl·lula que «complia una labor fonamental a la planificació de l’assalt, ocupació i defensa del Parlament Catalunya», on pretenien tancar-se amb l’expresident català Quim Torra com a resposta a una condemna pel cas procés.

Segons la Guàrdia Civil, en la investigació s’ha posat de manifest la seva «naturalesa com a organització criminal amb finalitat terrorista», amb l’objectiu de «coadjuvar a la independència del territori de Catalunya per mitjà de la realització d’accions de diferent naturalesa».