El jutge Santiago Pedraz ha dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per a l’expresident català Jordi Pujol, els seus 7 fills i 11 persones més, entre elles l’exdona del primogènit Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, en relació a la fortuna presumptament il·lícita que van acumular i van mantenir oculta durant dècades.

En la seva interlocutòria d’obertura de judici oral, i després d’excloure del procediment per motius de salut Marta Ferrusola, esposa de l’expresident català, el jutge requereix a Jordi Pujol Ferrusola i a la seva exdona perquè en el termini de 10 dies dipositin respectivament 7,5 milions d’euros i 400.000 euros per cobrir les possibles responsabilitats civils que puguin derivar-se pels delictes contra la Hisenda Pública que se’ls imputen.

En concret, el jutge els envia a judici per fets que poden ser constitutius de delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, 7 delictes contra la Hisenda Pública i un altre de frustració de l’execució. Per aquests fets la Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a l’expresident català, mentre que per als seus set fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama a Jordi Pujol Ferrusola. L’Advocacia de l’Estat, per la seva banda, no es dirigeix en el seu escrit d’acusació contra Jordi Pujol Soley, mentre que per al primogènit demana 25 anys de presó i una fiança de 7,7 milions d’euros.

En aquesta nova interlocutòria, el titular del jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional ratifica també la situació de llibertat dels acusats i explica que no existeix la necessitat d’assegurar la seva presència en les sessions de judici oral amb una situació diferent a la qual han mantingut durant el procés, inclosa la de deixar constància del domicili a Espanya i l’obligació de comparèixer a les crides judicials que siguin necessàries.

Al costat de Pujol, els seus fills i la seva exjove, s’asseuran també a la banqueta els empresaris Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol i Carlos Vilarrubí.

En aquest procediment, a més dels Pujol Ferrusola, s’ha investigat empresaris que presumptament van efectuar pagaments milionaris a la família, dissimulats sota estructures societàries més o menys sofisticades i utilitzant diferents paradisos fiscals i fórmules contractuals.

Tots aquests contractes simulats, segons la recerca, trobaven la seva contraprestació en l’exercici de concretes influències per part de la família Pujol Ferrusola en adjudicacions, canvis de qualificació urbanística o concessions, entre d’altres favors.

Pedraz concedeix ara un termini d’un mes als acusats perquè presentin els seus escrits de defensa i inclou en la seva resolució els escrits d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció, l’Advocacia de l’Estat i l’acusació representada per Grand Tibidabo SA en els quals s’indiquen els delictes i les penes de presó sol·licitades.

El passat 16 de juliol, l’anterior instructor d’aquesta causa, José de la Mata, va proposar jutjar a tots els membres de la família Pujol Ferrusola per formar una organització criminal que, aprofitant la seva posició privilegiada d’ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades, va acumular un patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d’activitats corruptes.