La fiscalia demana 18 mesos de presó per a un home acusat d'endur-se una furgoneta d'Amazon i quedar-se amb tots els paquets. Els fets van passar a Vila-seca el novembre de l'any passat. L'acusat, que té 38 anys, i un altre home que no ha pogut ser localitzat van aprofitar que el repartidor havia deixat la furgoneta al carrer Vila del Comú per prendre-la i apropiar-se de tots els paquets que hi havia a dins -excepte un-, valorats en 1.464,26 euros, i també el mòbil del repartidor, segons recull l'escrit d'acusació.

Després van deixar la furgoneta en un altre carrer. El ministeri públic vol que es condemni l'acusat per un furt d'ús i que retorni a Amazon el valor íntegre dels paquets robats i al conductor el valor del seu mòbil -48,78 euros.