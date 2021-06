Les comunitats autònomes van notificar ahir al Ministeri de Sanitat 3.832 nous casos de covid-19, 1.922 de diagnosticats les 24 hores anteriors. Aquestes xifres són inferiors a les del mateix dia de la setmana passada, quan es van notificar 4.427 positius.

La xifra total de contagis a Espanya ja s’eleva a 3.749.031 des de l’inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 98,78, davant dels 101,39 de dimarts. Així, baixa per primera vegada de 100 des del 12 d’agost de l’any passat. D’altra banda, les últimes dues setmanes s’ha registrat un total de 46.871 positius.

En l’informe d’ahir s’hi han afegit 36 noves defuncions, en comparació d e les 23 de dimecres passat. Fins a 80.615 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d’acord amb les dades recollides pel Ministeri. La darrera setmana han mort 73 persones amb diagnòstic de covid-19 positiu confirmat.

Actualment, hi ha 3.089 pacients ingressats per covid-19 a tot Espanya (3.251 dimarts) i 853 a l’UCI (899 dimarts). Les últimes 24 hores s’han fet 337 ingressos (360 dimarts) i 441 altes (507 dimarts ). La taxa d’ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 2,50 % (2,64% dimarts) i a les UCI el 9,06% (9,54% dimarts).