Els bisbes de les deu diòcesis de Catalunya estan en contra de l’aplicació de l’eutanàsia, que a Espanya entrarà en vigor el proper 25 de juny, tot i que admeten la sedació, no perllongar la vida per tots els mitjans possibles i retirar o no aplicar tractaments desproporcionats, inadequats o fútils.

Els bisbes van mantenir dimecres una reunió de la Conferència Episcopal Tarragonina, que agrupa totes les diòcesis, i, per analitzar el tema , van rebre la presidenta de l’Institut Borja de Bioètica i membre de la Pontifícia Acadèmia de la Vida, Margarita Bofarull, i a la directora de l’Institut Borja de Bioètica, Montserrat Esquerda.

Els prelats van acordar recomanar a tots els catòlics que signin el Document de Voluntats Anticipades rebutjant l’aplicació de l’eutanàsia i indicant com volen que siguin tractats al final de la seva vida, per a això distribuiran un model de declaració que distribuiran a totes les parròquies i comunitats. En un comunicat, els bisbes reconeixen que «no és fàcil ni senzill abordar el final de vida ni el patiment» i recorden que «l’Església catòlica, des dels seus orígens, ha tingut cura de les persones en situacions d’especial fragilitat i vulnerabilitat tant en l’àmbit sanitari com a social».