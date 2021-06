El jutge del cas Kitchen, sobre el presumpte espionatge «parapolicial» a Luis Bárcenas, ha decidit imputar en aquesta causa l’excap de la UDEF José Luis Olivera després d’assenyalar-lo l’inspector que va investigar Gürtel i la caixa b del PP, Manuel Morocho, com a part de les maniobres que va haver-hi, segons ell, per intentar apartar-lo del cas. Segons fonts jurídiques, el magistrat l’ha citat com investigat el 28 de juny, un dia abans que comparegui també com imputada en aquesta peça del cas Villarejo l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i el dia 30 el seu marit Ignacio López del Ferro. Dimarts, en la seva primera compareixença com a testimoni a la Kitchen, que continuarà avui, Morocho, que ja va denunciar aquestes pressions al Congrés, va apuntar que l’exministre d’Interior Jorge Fernández Díaz, també imputat en aquesta causa, estaria darrere dels intents d’apartar-lo de les investigacions.