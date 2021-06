La mascareta es va traient a mesura que avança la vacunació. Un d’aquests països que ha aconseguit treure-se-la és França, on a partir de dijous ha deixat de ser obligatori el seu ús en espais oberts i el toc de queda, en vigor a partir de les 23 h, serà abolit diumenge vinent. Segons el calendari inicial, les dues mesures havien de ser derogades el pròxim dia 30.

L’ús de la mascareta continuarà sent necessari «quan s’estigui en grup, en un lloc freqüentat, en una cua, en un mercat o a les grades d’un estadi», va explicar el primer ministre, Jean Castex, al terme del Consell de Ministres. També serà obligatori als espais tancats, com les oficines i el transport públic, i als patis de les escoles, on hi ha «situacions d’agrupació i proximitat».

Andorra, país limítrof amb França, és un altre dels estats que ha eliminat l’obligatorietat d’utilitzar mascareta a l’exterior, també a partir de la mitjanit de dijous.

Austràlia, Estats Units, Regne Unit, Israel, Polònia i ara Hongria. Aquests són els països en què no és obligatori l’ús de la mascareta als espais exteriors des de fa setmanes. Un pas més al camí per superar la crisi del coronavirus, que ha provocat ja més de 165 milions de contagis i gairebé 3,5 milions de morts a tot el món.

Austràlia

Austràlia, un dels països amb més èxit en la lluita contra la pandèmia de coronavirus, ha sigut també un dels primers a donar el vistiplau a la supressió de la mascareta. Els confinaments i el tancament de fronteres han permès que la nació controli la propagació del patogen i que es puguin començar a alleujar les restriccions des del mes de gener passat.

Estats Units

Els nord-americans completament vacunats de la Covid-19 no han de portar la mascareta a l’aire lliure llevat que es trobin en espais freqüentats i envoltats de desconeguts. Els Centres de Prevenció i Control de la Malalties (CDC) van donar a finals d’abril un pas més per acostar el país a la normalitat davant el progrés d’una campanya de vacunació. La nova normativa, que no passa de ser una recomanació, també autoritza les persones no vacunades a prescindir de la protecció al passejar, sortir a córrer o amb bicicleta amb membres del nucli familiar.

Regne Unit

Els britànics tampoc han de portar la mascareta posada a l’aire lliure des del 22 d’abril. No obstant, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va demanar aquest diumenge una «dosi de precaució» de cara al retorn aquest dilluns dels contactes socials al Regne Unit, davant la inquietud per la propagació de la variant índia de la Covid.

El Regne Unit torna, a més, a permetre des del dilluns 17 de maig els viatges a l’estranger, una de les mesures del nou pas en la desescalada, que inclou també la reobertura de l’hostaleria en interiors i dels teatres, després que el país mantingués un confinament des de principis d’any.

Israel

Al país hebreu ja són lliures de mascaretes. El ministre de Salut d’Israel, Yuli Edelstein, va anunciar que a partir del 18 d’abril ja no serà obligatori utilitzar mascareta a l’aire lliure al país. La decisió s’ha pres basant-se en les recomanacions d’experts. Israel va ser un dels primers països del món, a la primavera del 2020, a imposar la mascareta sanitària als llocs públics. L’exitosa campanya de vacunació ha sigut determinant ara per relaxar aquesta mesura.

Polònia

Des del 15 de maig, els polonesos tampoc estan obligats a portar la mascareta als exteriors. El Govern polonès va anunciar dies abans que començava el pla de desescalada, després d’un descens de les xifres de Covid al país «gràcies al nostre comportament responsable i a un número cada vegada més alt de persones vacunades», com han dit les autoritats.

Hongria

Hongria és l’últim país que se suma a suprimir l’obligació de portar posada la mascareta i aixecarà la majoria de les restriccions restants de Covid-19, inclòs el toc de queda nocturn, tan aviat com el número de vacunats arribi als 5 milions. I espera fer-ho aquest cap de setmana, va assegurar divendres a la ràdio el primer ministre, Viktor Orbán, informa Reuters.

Portugal

La mascareta al carrer només és obligatòria des de fa dues setmanes quan no es pot mantenir la distància social a Portugal.

Bèlgica

A la capital de Bèlgica, Brussel·les, la mascareta a l’aire lliure va deixar de ser obligatòria fa una setmana. És ara necessària només als carrers comercials molt freqüentats.