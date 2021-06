L'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys i 9 mesos de presó la mare que va "permetre" que un home abusés sexualment de la filla de 8 anys a canvi de diners o drogues. La sentència recull que la menor va conviure amb els pares biològics a Roses (Alt Empordà) l'any 2008 i la van sotmetre a violència continuada colpejant-la amb pals, fent-li cremades als braços amb cigarrets o ruixant-li el cap amb líquid per matar escarabats. El tribunal també conclou que la mare "vexava i humiliava constantment la petita amb càstigs i pallisses" obligant-la a menjar de quatre grapes a terra, fent-la desfilar en roba interior o permetent que el pare li orinés a sobre. El calvari no acaba aquí, també la forçaven a presenciar relacions sexuals.

El relat de la víctima al judici va ser esfereïdor i va descriure el calvari de maltractaments, abusos sexuals, humiliacions i vexacions al que la van sotmetre els seus pares biològics al llarg del 2008, l'únic període de la seva vida que va viure amb ells. Aleshores tenia entre 7 i 8 anys. Al banc dels acusats s'hi va asseure només la mare perquè el pare va morir abans que el cas arribés a judici. La fiscalia i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Daniel Muntada, demanaven 22 anys de presó per un delicte de maltractament habitual, quatre delictes de maltractament en l'àmbit familiar a persona especialment vulnerable, un delicte continuat d'exhibicionisme i provocació sexual, un delicte de corrupció de menors i un delicte continuat d'abusos sexuals a menor d'edat en comissió per omissió amb agreujant de parentiu. La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol, conclou que mentre la família vivia en un domicili de Roses, la processada "vexava i humiliava constantment" la petita sotmetent-la a "càstigs i pallisses freqüents". El tribunal exposa que l'obligava a menjar de quatre grapes a terra, a agafar menjar dels contenidors d'escombraries i a desfilar en roba interior. A més, també permetia que el pare de la nena orinés damunt seu quan estava al llit: "Es limitava a mirar sense intervenir per evitar-ho".

Les agressions físiques també eren constants. Segons la sentència, en més d'una ocasió la mare va fer cremades amb cigarrets als braços a la nena i la va colpejar amb pals. "Igualment, li va ruixar el cabell amb líquid per matar escarabats amb el pretext que volia treure-li polls", apunta el tribunal que subratlla que per totes aquestes agressions, la víctima encara té lesions i cicatrius avui dia. "Aquest fets van fer que la nena, durant el 2008, visqués en un clima continuat de violència que pertorbava greument la seva tranquil·litat", exposa la sentència. Abusos a canvi de diners o drogues.Però l'infern que va viure la petita amb el seus pares no va acabar aquí: "Amb ànim de lucrar-se a costa de al seva filla, ja fos obtenint diners o droga, la processada, incomplint greument els deures inherents a la pàtria potestat i posant en perill la integritat física de la menor, va permetre que un individu desconegut la despullés, la tombés bocaterrosa i li acariciés tot el cos, en particular el sexe". La investigació no va poder determinar qui era aquest home però la víctima va ser capaç d'ubicar el seu domicili, descriure'l i aportar detalls com el suc que li donava sempre i que la deixava atordida. L'Audiència remarca que els abusos va tenir lloc "en múltiples ocasions", tot i que no s'ha pogut acreditar que el desconegut la violés. Els pares també van obligar la menor a mirar quan mantenien relacions sexuals i, almenys en dues ocasions, la mare la va ficar dins un cotxe i la fa obligar a presenciar com feia fel·lacions a un home. El trauma provocat en la nena va ser de tal intensitat que al judici va assegurar que els homes la "repugnen".

"És evident que la situació a la que va ser sotmesa pels seus pares biològics durant l'any 2008 no només ha d'haver-li deixat una empremta profunda és que, com ella mateixa sosté i les pericials acrediten, resulta la causa dels seus problemes psicològics sexuals i que no hagi tingut un desenvolupament normal de la sexualitat", argüeix el tribunal.

La víctima va interposar la denúncia l'any 2017, quan ja feia cinc anys que vivia de manera permanent amb la família d'acollida. "La seva situació familiar es va normalitzar, i per fortuna es troba des d'aleshores acollida per una família en la que ha trobat l'afecte i suport que de petita no va poder gaudir", argumenta la sentència que exposa que va ser en aquest moment quan va tenir la força per "rebel·lar-se contra una situació aberrant" com és "que les persones que l'haurien de protegir fossin, en realitat, els qui l'agredien i permetien que altres ho fessin". A l'hora de dictar sentència condemnatòria, la sala té en compte els informes psicològics, els mèdics que descriuen les cicatrius que té al cos i, sobretot, la declaració del seu germà petit, que també va conviure amb els pares a l'apartament de Roses, i que va ser capaç de descriure les pallisses i explicar que sovint els progenitors deixaven la nena a casa d'un home i l'anaven a buscar més tard.

La sentència també recull que l'acusada "ha estat incapaç de donar una sola raó, al judici, que pogués explicar per què els seus dos fills li podrien imputar fets tan terribles". Al judici es va limitar a negar-ho tot i a dir que la nena deia "mentida rere mentida". El tribunal condemna la mare per un delicte de violència habitual en l'àmbit familiar, quatre delictes de maltractament d'obra en l'àmbit domèstic amb l'agreujant de parentiu, un delicte continuat d'exhibició obscena davant menor d'edat amb l'agreujant de parentiu i d'un delicte de corrupció de menors en concurs ideal amb un delicte continuat d'abús sexual amb prevaliment. L'Audiència li imposa 9 anys i 9 mesos de presó. La dona no podrà apropar-se a menys de 500 metres de la seva filla ni comunicar-se amb ella durant 20 anys i la inhabiliten per exercir la pàtria potestat durant 4 anys i mig. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 30.000 euros. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.