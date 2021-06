Un home que s'ha enfilat aquesta matinada a la creu medieval ubicada davant l'església del monestir de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) ha fet caure a terra el monument provocant-li nombroses destrosses. L'home ha hagut de ser ingressat a l'hospital perquè part de la creu li ha caigut a sobre i se l'investiga per un delicte contra el patrimoni històric per danyar un Bé Cultural d'Interès Nacional. La Policia Local està revisant les càmeres de seguretat de la zona per obtenir més informació dels fets. L'Ajuntament, que en un fil de Twitter ha condemnat els fets i ha fet una crida al civisme, ha anunciat que procedirà a la denúncia de la destrossa.

A causa de l'incident, el presumpte responsable ha requerit ingrés hospitalari en caure-li a sobre part del monument. Està investigat per delicte contra el patrimoni històric per danyar un Bé Cultural d'Interès Nacional. Policia Local ha acordonat la zona per protecció. pic.twitter.com/QuNS9oBmqK — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) 19 de junio de 2021

La zona ha quedat acordona per raons de seguretat i per protegir la part del monument que no ha caigut. Els fragments de la creu que han caigut ja s'han recollit per portar-los al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.