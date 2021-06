Les eleccions presidencials de l’Iran, en què s’espera el triomf del clergue ultraconservador Ebrahim Raisi, es van caracteritzar ahir per una escassa participació pel fet que, per a molts, el resultat està determinat per endavant. El camí cap a la presidència de Raisi, actual cap del Poder Judicial, va quedar aplanat quan el Consell de Guardians va vetar les candidatures dels pocs polítics reformistes o moderats que podien servir de contrapès. L’apatia i descontentament de l’habitual electorat d’aquest sector va fer la resta. Segons un estudi d’intenció de vot publicat ahir per la televisió estatal, el clergue ocupa el primer lloc amb el 68,9% dels suports. L’únic candidat moderat, l’exgovernador del Banc Central Abdolnaser Hematí, se situa en el tercer lloc.