La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, van abordar els «grans reptes» que perceben com compartits en la relació amb Rússia i Turquia en la trobada que van mantenir ahir a Berlín. En relació amb Turquia, Merkel va considerar que «d’una banda, hi ha diferències d’opinió, de l’altra, depenem l’un de l’altre si volem donar forma a unes certes qüestions junts. És la migració, és el futur de Líbia, és el futur de Síria». A més, respecte a Rússia, va afegir que es tracta d’«un repte important per a nosaltres», en referència a la seva proximitat geogràfica, així com el desig de garantir la seguretat i estabilitat a la UE a través del contacte amb el país euroasiàtic, malgrat les dificultats. I Macron va assegurar estar d’acord amb Merkel, i va afegir que s’han de tenir en compte les posicions d’altres països de la UE –en referència a Grècia i Xipre–, i la posició estratègica dels Vint-i-set a l’est del Mediterrani, Orient Pròxim, Líbia i el Caucas. I va precisar que cal trobar una línia compartida respecte a Rússia.