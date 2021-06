El president del Govern, Pedro Sánchez, va triar Catalunya per anunciar ahir el final de l’obligatorietat de portar mascareta en exteriors a partir del proper dissabte 26 de juny, en un moment en què els hospitals catalans ja tenen menys de 500 ingressats per covid-19.

Sánchez va explicar que dijous que ve hi haurà un Consell de Ministres extraordinari en què s’aprovarà l’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta a l’aire lliure a partir de dos dies després, el dissabte 26. «Aquest serà l’últim cap de setmana amb mascaretes als exteriors perquè el proper 26 de juny ja no les portarem en espais lliures», va anunciar Sánchez en la clausura de la XXXVI reunió del Cercle d’Economia, lobby empresarial que va expressar el seu suport al fet que l’Executiu concedeixi els indults als líders independentistes del procés.

El Departament de Salut de la Generalitat va celebrar l’anunci de retirada de mascareta a l’aire lliure, ja que és una petició que havia posat sobre la taula en les últimes reunions de la Comissió de Salut del Ministeri de Sanitat i del Consell Interterritorial.

L’anunci arriba en vígilies de la reobertura de l’oci nocturn a Catalunya, que podrà tornar a operar amb una sèrie de mesures de seguretat a partir de la mitjanit del diumenge a dilluns, i només fins a les 03.30 hores.

Continua la millora de les dades epidèmiques a Catalunya, que ahir va aconseguir baixar de la barrera dels 500 ingressats per covid als hospitals: ahir hi havia un total de 488 pacients, registres que no es veien des de fa gairebé un any -24 de juliol del 2020-, dels quals 153 són a l’UCI, 5 menys que la vigília, una xifra que no es donava des del 17 de setembre, fa nou mesos.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, segueix caient a poc a poc i ahir era de 80 punts, un risc moderat, i la velocitat de propagació (Rt) es mantenia en 0,94.

L’element que podria torçar la millora és el ràpid creixement de la variant Delta, per la qual Salut està posant tots els esforços a completar la pauta d’AstraZeneca del col·lectiu de 60 a 69 anys, avançant l’interval de la segona dosi de les 12 a les 10 setmanes.

La pauta completa minimitza el risc de covid-19 greu per la variant Delta però, entre els de 60 a 69 anys -considerats de risc-, només han completat la pauta el 13,2% perquè és l’únic grup d’edat al qual s’administra AstraZeneca i és la vacuna amb l’interval més llarg. El percentatge contrasta amb el grup de 50 a 59 anys, en què el 48,3% ha completat la pauta perquè se’ls administra Pfizer o Moderna i l’interval és més curt (unes tres setmanes).

La cobertura en primera dosi del grup de 40 a 49 anys ja està en el 40% i el Departament de Salut va obrir aquest la franja de 35 a 39 anys, de la qual encara no hi ha dades.