El web i l’app que permeten reservar cites per vacunar-se emeten un missatge equívoc quan una persona que no ha acudit a una cita per vacunar-se busca un altre dia i hora. I el 061, saturat pel que fa a consultes sobre la vacunació, pot tardar molt a aclarir-ho.

Un exemple podria ser una persona a qui donen hora per dijous que ve per punxar-se la segona dosi. Sap que aquell dia no podrà, però no hi ha hores per més endavant i, per tant, ha de deixar vèncer la data que li han donat. O potser el dia en qüestió té un imprevist i no hi pot anar. En qualsevol dels dos casos, un cop passada la data que tenia, si intenta trobar una nova hora el missatge que se li dona és que no pot perquè «s’ha d’esperar el temps indicat entre les dues dosis de la vacuna. Ens posarem en contacte amb tu quan arribi el moment». Se suggereix que, si ja t’has punxat, ha de passar més temps per tornar-te a punxar. Cosa que l’usuari interpreta com un error ja que, realment, no s’ha punxat. I si és la segona dosi, encara té menys sentit. S’entén que el sistema està malinterpretant la seva situació.

En realitat, quan s’aconsegueix parlar amb el 061 -es pot tardar uns dies- s’aclareix que el sistema no et permet buscar una nova cita perquè te n’envien una per SMS en els set dies següents. Per tant, el missatge hauria de dir que ja t’avisaran. I esperar que sigui veritat.