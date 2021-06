La fi de les mascaretes en espais oberts, anunciada pel cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, per al proper dissabte, dia 26, ha creat un enfrontament entre el Govern, l’oposició i algunes regions, que titllen aquesta mesura de «decisió política més que científica i amb fins electoralistes.

El líder del PP, Pablo Casado, ha estat un dels més crítics, en considerar que amb aquesta decisió Sánchez intenta «fer mèrit electoral» o «tapar altres escàndols», en al·lusió als indults del procés.

En declaracions als mitjans durant la presa de possessió d’Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid, Casado va qüestionar que Sánchez hagi esperat a anunciar la fi de l’obligatorietat de la mascareta en exteriors «quan hi ha previst que acordin la concessió dels indults en contra del Tribunal Suprem i Constitucional».

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va anar més enllà i, tot i que es va mostrar a favor d’aquesta mesura, dubta que s’hagi pres «pensant en els percentatges, les distàncies i la vacunació», i considera que s’ha fet «més aviat per efectes demoscòpics i titulars, que és com gestiona aquest Govern absolutament tot».

També va manifestar la seva sorpresa perquè hagi estat el mateix Sánchez qui l’hagi anunciat: «Per a les coses bones ell està al front i per les males notícies no hi ha president», va dir.

L’anunci de la fi d’ús de la màscara a l’exterior a partir del dia 26 de juny tampoc no ha convençut altres comunitats governades pel PP, que volien haver estat informades abans, com ha explicat el president andalús, Juan Manuel Moreno. «No és raonable que després d’un any i mig de pandèmia» es prengui una «decisió clarament unilateral sense consultar les comunitats autònomes», va declarar Moreno, qui va remarcar que aquest anunci s’ha fet, «un cop més, utilitzant una tribuna institucional per fer política.