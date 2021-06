La Fundació Galatea, creada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per vetllar pel benestar dels professionals de la salut, ha atès des de l’esclat de la covid prop de 1.500 persones a través de telesuport psicològic, sobretot per ansietat, depressió, estrès posttraumàtic i insomni. També pugen les intervencions psicològiques en equips. El seu director, Antoni Calvo, creu que la demanda és inferior al problema real i adverteix que l’onada emocional no ha acabat per als sanitaris, amb cansament acumulat: «Avui ser professional de la salut és exercir una professió de risc respecte a la salut mental».

Metges, infermeres, auxiliars, zeladors, treballadors socials i altres professionals han assumit en els darrers quinze mesos una gran càrrega de treball; s’han enfrontat a vivències molt dures i han hagut de gestionar alts nivells d’incertesa. La Fundació Galatea ha atès prop de 1.500 persones a través d’un servei de teleassistència que va obrir el març del 2020. En alguns casos, les sessions també han estat presencials i en d’altres hi han intervingut psiquiatres, quan ha calgut suport psicofarmacològic. S’han fet més de 5.500 intervencions i el 64% dels atesos han rebut alta del tractament.

Dels prop de 1.500 professionals, el 44% són infermeres i auxiliars d’infermeria, i el 38% són metges; la meitat treballen en hospitals i una quarta part en l’atenció primària. El 86% són dones. Aquesta majoria no sorprèn els responsables de la Fundació Galatea, ja que moltes professionals sanitàries són dones i, a més, les dones solen «demanar ajuda abans i sense tantes dificultats», indica Calvo. Al principi de la pandèmia, els usuaris necessitaven de mitjana tres sessions, mentre que ara en són set.

Programa d’acompanyament

D’altra banda, el departament de Salut ha activat un programa d’acompanyament a professionals, amb una aplicació que ofereix el servei de psicologia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Des del començament de febrer, s’han fet 525 intervencions no presencials a sanitaris i els motius principals de consulta han estat depressió lleu, estrès, preocupacions i por vinculada a la covid-19 i problemes relacionats amb el dol.