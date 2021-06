Un jutjat de menors de Barcelona ha absolt els quatre joves independentistes detinguts per la Policia Nacional el 18 d'octubre del 2019 després d'uns aldarulls a la Via Laietana per la sentència de l'1-O. El jutjat considera que no hi ha prou proves contra cap d'ells, entre els quals destaca el jove conegut per la dessuadora taronja, a qui cap dels agents va poder identificar durant el judici.

La fiscalia demanava un any de llibertat vigilada per a cadascun per desordres públics i atemptat a l'autoritat amb instrument perillós. La fiscalia els acusava d'haver llençat objectes contundents contra la línia policial davant de la Prefectura Superior de Policia, però ni les imatges ni els testimonis són clars, i per això el jutge els absol.