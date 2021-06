L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa reclama l'alliberament dels líders independentistes empresonats per l'1-O i la retirada de les euroordres contra Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica.

Amb 70 vots a favor i 28 en contra i 12 abstencions, l'Assemblea Parlamentària de l'organització internacional que promou la democràcia, l'estat de dret i els drets humans ha donat llum verda a la resolució que demana "considerar" l'indult als presos de l'1-O i reformar el delicte de sedició per evitar penes "desproporcionades", entre d'altres. En canvi, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa ha rebutjat una esmena que demanava l'amnistia per als líders independentistes.

El text demana reformar el delicte de sedició per evitar penes "desproporcionades". En aquesta línia, l'Assemblea Parlamentària ha aprovat una esmena al text que demana "actualitzar i restringir la definició del delicte" de sedició per "evitar sancions desproporcionades en transgressions no violentes".

La resolució aprovada per l'Assemblea Parlamentària demana a les autoritats espanyoles que "s'abstinguin d'exigir als polítics catalans presos que reneguin de les seves profundes opinions polítiques a canvi d'un règim penitenciari més favorable o una possibilitat d'indult". Amb tot, el text diu que "se'ls pot exigir que es comprometin a perseguir els seus objectius polítics sense recórrer a mitjans il·legals".

D'altra banda, el text reclama a Espanya que retiri l'acusació contra la resta de càrrecs de baix rang en la causa de l'1-O i que no sancioni els "successors dels empresonats per accions simbòliques que només expressen la seva solidaritat amb els detinguts", en referència a l'expresident Quim Torra.

Sobre aquesta qüestió, l'Assemblea Parlamentària ha rebutjat una esmena del PSOE que volia eliminar aquesta referència del text.

L'informe, anomenat 'Els polítics haurien de ser processats per declaracions realitzades en l'exercici del seu mandat?', també aborda la situació a Turquia i no aclareix si els presos independentistes catalans són presos polítics. Malgrat apuntar que "diversos polítics catalans" han estat condemnats per "declaracions fetes durant l'exercici del seu mandat polític", l'informe no diu explícitament que els condemnats per l'1-O siguin presos polítics.

El text apunta a Espanya com a "democràcia viva" on "la mera expressió de visions independentistes no dona peu a una persecució penal" i indica el seu respecte a "la independència dels tribunals espanyols".

El ponent critica penes "clarament desproporcionades"

En la presentació de l'informe davant l'Assemblea Parlamentària, el ponent de l'informe, Boris Cilevics, ha dit que les penes contra els líders independentistes són "clarament desproporcionades" i que no mostren Espanya com una "democràcia viva". Amb tot, Cilevicis ha subratllat que el referèndum de l'1-O va ser "il·legal" i que els líders catalans van "desobeir" els tribunals.

D'altra banda, el letó ha defensat que cal reformar el delicte de sedició perquè el Tribunal Suprem ha "interpretat la violència de forma molt àmplia". "Pot l'exercici d'un dret fonamental convertir-se en un delicte greu simplement perquè moltes persones apliquen aquest dret a la mateixa vegada? Tinc molts dubtes al respecte", ha dit.

En el debat sobre el text, la representant del PP Europeu Theodora Bakoyannis ha dit que els líders independentistes han estat condemnats per actes "il·legals" i no "per les seves declaracions". A més, ha criticat que l'informi abordi la situació a Espanya i Turquia perquè són "dues situacions completament diferents".

El representant dels liberals d'ALDE Jacques Maire ha subratllat que la democràcia espanyola és "de les més fortes i importants del continent" i que "la unitat del país és un principi cardinal". A més, Maire ha remarcat que les penes contra els líders independentistes són "desproporcionades" i per això ha celebrat els indults.

Al seu torn, el representant dels Conservadors Europeus John Howell també ha negat que la condemna als líders independentistes sigui per les seves "declaracions". "Els polítics no estan per sobre de la llei", ha remarcat.

El representant de l'Esquerra Unitària Europea Tiny Kox ha dit que "en democràcia és important que els polítics puguin exercir lliurement el seu mandat". Kox ha celebrat els indults, que ha titllat "de molt desitjables" però també ha anomenat l'opció de l'amnistia, rebutjada per l'Assemblea Parlamentària.

Finalment, la representant socialista Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, del mateix grup que el ponent de l'informe, també ha celebrat els indults, els quals ha considera "un pas molt important" per resoldre "una situació complicada".