Els últims alts càrrecs del Govern Puigdemont citats a declarar al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona per l'1-O s'han negat a respondre cap pregunta de la magistrada o les acusacions aquest dilluns a la tarda. Estaven citats vuit responsables, com el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, l'exdelegat del Govern a Brussel·les Amadeu Altafaj, l'exsecretari de Comunicació Jaume Clotet, o l'ex-secretari general de Treball, Josep Ginesta, entre altres. Com la resta d'encausats en aquesta causa, estaven citats per aclarir aspectes d'unes resolucions del Tribunal Constitucional que haurien desobeït i sobre les quals no se'ls havia preguntat. Els altres processats tampoc van declarar.

A les portes de la Ciutat de la Justícia s'han concentrat per donar-los suport diversos diputats al Parlament d'ERC i JxCat, com la mateixa presidenta, Laura Borràs, Albert Batet, Joan Canadell, Elsa Artadi, Damià Calvet, Alba Vergés i Chakir el Homrani.