La variant delta està agafant cada vegada més importància a Catalunya en paral·lel a l’avenç de la campanya de vacunació. Sobre l’afectació de la nova variant de covid originària de l’Índia, el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti, Roger Paredes, ha dit en declaracions a RAC1 que ja eren conscients que entraria també a Catalunya: «Fa un mes i mig o dos mesos que anem seguint el que passa al Regne Unit».

Segons Paredes, la variant delta «ja és al nostre entorn» i calcula que a Catalunya ja representa entre el 20% i el 40% del total: «Només a l’àrea metropolitana nord ja suposa el 30% dels casos». Ha afirmat que l’entrada de noves variants sempre té «evolucions exponencials», però no per això més greus: «No hem d’entrar en pànic ni prendre decisions precipitades. Ara s’està controlant bé i els números als hospitals són boníssims», ha remarcat.

Roger Paredes ha comentat que és important que s’acceleri la vacunació de la pauta completa, perquè una sola dosi no protegeix de la variant delta. Precisament aquesta setmana serà, amb tota probabilitat, la setmana en què s’han posat més vacunes a Catalunya des que ha començat la campanya de vacunació.

Completar la pauta de vacunes

El Departament de Salut de la Generalitat insisteix en la importància de completar la pauta de vacunació. El 45 % de la població de més de 16 anys ja ha rebut com a mínim una dosi i el 32 % ja té la pauta completa. Segons fonts de Salut, és clau perquè «el fet que es tingui la pauta completa ajuda molt a combatre aquesta variant, i per aquest motiu s’està accelerant també la punxada de la segona dosi».

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, posa d’exemple les vacunes d’AstraZeneca o Pfizer, que, amb la primera dosi, l’efectivitat contra aquesta variant és del 33%, mentre que si es té la segona dosi, el percentatge puja al 80%. En el cas de la vacuna de Janssen, en ser monodosi, amb la primera i única punxada n’hi hauria prou.

Segons Salut, la variant delta també té símptomes específics que permeten identificar-la: més refredat nasal, més cefalea i mal de cap. Si algú es troba en aquesta situació, diuen, cal anar al centre i fer-se la prova.

Per la seva banda, el grup d’investigadors del centre de biocomputació BIOCOMSC també celebra el ritme de vacunació, però alerta que la població de 40 a 70 anys encara no està totalment immunitzada. També destaca la pujada de casos en el grup de 15 a 30 anys. «Es presenta una cursa entre l’augment de la sociabilitat, les possibles noves variants i la vacunació per fer baixar els casos», assenyalen els investigadors.