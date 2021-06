Un jutge de Barcelona ha absolt quatre menors en no acreditar-se de forma «fefaent» que participessin en el llançament d’objectes contra la Prefectura de Policia a Barcelona en els disturbis després de la condemna a la cúpula del procés a l’octubre del 2019. A la sentència, el titular del jutjat de menors número 5 de Barcelona absol els quatre joves, per a qui la Fiscalia va demanar al judici una condemna d’un any de llibertat vigilada per un atemptat contra una institució pública amb instrument perillós, i per a un d’ells també una ordre d’allunyament de 200 metres de l’edifici de Prefectura, a la Via Laietana de Barcelona. El jutge ha acordat absoldre els quatre joves en concloure que no s’ha aportat a la causa prova suficient per demostrar que van participar en els disturbis entre les 12.00 i les 15.00 hores del 18 d’octubre del 2019 davant la Prefectura de Policia, en el marc de les protestes per la condemna a la cúpula del procés.