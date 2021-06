El BIOCOMSC ha confirmat un creixement "significatiu" de l'epidèmia a Catalunya. Aquest ha estat de prop d'un 10% setmanal i la tendència és a pujar "cada dop més ràpid". El grup de la UPC pronostica que la setmana passada acabarà amb més de 3.500 casos, per sobre de la setmana anterior i a l'espera de rebre dades. A més, ha indicat que els tests d'antígens ràpids apunten a creixement similars, amb una Rt entorn de l'1,1. Afegeix que la data d'aquest dimarts de TAR apunta a una "acceleració forta de creixement", tot i que reconeix que una dada no és suficient per marcar tendència. La pujada de casos es deu "quasi exclusivament" a la situació de Barcelona ciutat, tot i que pot arrossegar a la metropolitana sud, i entre grups no immunitzats.

En aquest sentit, el grup apunta que s'ha de comprovar també en quina mesura la pujada de casos entre població no immunitzada afecta a la població que es troba parcialment o totalment immunitzada i el seu efecte als hospitals. Sobre això, apunten que el desacoblament de les corbes hospitalàries respecte als casos hauria de ser important.

A la capital catalana les persones a les UCI estan estancades.

Alerta sobre la gent no immunitzada

El BIOCOMSC ha insistit que les persones que acaben ingressades a les UCI per covid tenen majoritàriament entre 40 i 70 anys i ha recordat que aquestes no es troben completament immunitzades, tot i que sí parcialment.

Ha indicat que, de moment, no es detecten pujades de casos entre els trams de població vacunada, sinó que es centra en la que no ha rebut encara el vaccí. Així, la incidència és molt baixa en majors de 70 anys, que estan completament immunitzats, i està estabilitzada per sota de la mitjana entre els de 50 a 70 anys.

Per això, el BIOCOMSC ha fet una crida a que la població que no està del tot immunitzada eviti els entorns de risc, els interiors sense mascareta o amb molta gent o exteriors sense distància ni mascareta. El grup recorda que s'ha d'interactuar en grups petits, exteriors, amb mascareta i distància fins a estar immunitzats.