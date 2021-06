Un grup de persones ha cremat aquest dilluns al vespre la bandera espanyola que hi havia al balcó de l'Ajuntament de Vic. Tal com es veu en un vídeo difós a les xarxes socials, dues persones s'han enfilat al balcó, han despenjat la bandera del pal i l'han llançat al terra de la plaça Major per cremar-la. El CDR Acció Directa ha reivindicat l'acció al seu compte de Twitter amb el missatge: "Avui som a Vic per alliberar-la de l'estat espanyol, perquè cap indult ens farà lliures".

📣Avui som a Vic per alliberar-la de l’Estat espanyol, perquè cap indult ens farà lliures.



👉🏼Seguim organitzades

👉🏼Seguim mobilitzades



Ens trobareu de nit, somrients i clandestines.#AixecatiLluita#CDRenXarxa pic.twitter.com/gsVIPdt9rV — CDR_AccioDirecta (@CDRacciodirecta) 21 de junio de 2021

Fa un mes i mig el jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona va obligar l'Ajuntament de Vic a penjar la bandera espanyola al balcó principal del consistori. Fins llavors, només estava al balcó de la torre del rellotge, també per odre judicial.