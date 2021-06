Els últims vuit processaments per la jutge de Barcelona que investiga una trentena d’exalts càrrecs del Govern i empresaris pels preparatius de l’1-O s’han acollit al seu dret a no declarar, en l’última sessió de la ronda de compareixences indagatòries abans que el cas arribi a judici. Segons van informat fonts judicials, davant la titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona van comparèixr ahir els últims vuit de la trentena de processats als quals la magistrada va citar en una ronda de declaracions indagatòries, i com va ocórrer en les dues sessions prèvies, el 8 i el 15 de juny, tots es van acollit al seu dret a no declarar. En concret, van comparèixer davant la jutge, entre d’altres, els exalts càrrecs del Govern en l’etapa de Carles Puigdemont Amadeu Altafaj, que era director de la Generalitat davant la Unió Europea, així com l’exdirector de Comunicació, Jaume Clotet, a més del director de l’emissora pública Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, entre d’altres.