La Fiscalia demana tres anys de presó per al portaveu del Sindicat de Llogateres i dues persones a qui la propietària d’un pis de Barcelona no va prorrogar el lloguer, acusats de promoure una campanya de «fustigació i difamació» i d’ocupar un comerç de la seva propietat fins que va acceptar negociar de nou. El portaveu del sindicat, Jaime Palomera, i els dos inquilins seran jutjats dilluns a Barcelona per un delicte continuat de coaccions, en concurs amb un d’aplanament de persona jurídica, segons va denunciar ahir l’entitat. Al seu escrit de qualificació, la Fiscalia detalla que els dos inquilins mantenien un conflicte amb la propietària de l’immoble on residien, al carrer Floridablanca de Barcelona, perquè els va denegar la pròrroga del lloguer el 2018. Per fer que la propietària, que era administradora de la mercantil Bel Cosmetic SA, reconsiderés la postura, els acusats, amb el portaveu del Sindicat de Llogateres, van promoure una campanya de «fustigació» i de «difamació» en contra seu a les xarxes socials, segons la Fiscalia.