«No em semblen bé, els indults. El que cal és l’amnistia que doni cobertura a tots els represaliats», diu Montse Casas. Per a aquesta manresana, «els indults no són una solució». Casas considera que cal una visió més àmplia: «el que caldria és canviar la Constitució, treure el delicte de sedició, donar una solució per als catalans que volem la independència».

Laia Ramos creu que els indults que concedirà avui el Govern espanyol «són positius, perquè no hi hagi gent a la presó. No mereixien presó». Per a Ramos, la mesura «destensarà. Com a mínim, el govern espanyol no tira més llenya al foc». Amb tot, insisteix que «hi ha més presos polítics més enllà de l’independentisme. Hi ha repressió per a altra gent, també».

Rosa Lleida està convençuda que la mesura de gràcia que avui aprovarà el govern espanyol «és el millor per als presos i per a les seves famílies», però creu que la valoració política que se’n faci «ja depèn de cadascú». Lleida considera que els indults poden afavorir «la concòrdia», i creu que l’actual govern espanyol «està actuant millor dle que ho feia el que hi havia abans».

«És un pedaç del tot», assegura Flotats. «Hi veig tripijocs entre els governs català i espanyol. Està arreglat», diu aquesta urgellenca resident a la capital del Bages. «No són bons, els indults, perquè el que caldria és l’amnistia». Amb tot, afirma, «val més això que res, millor ser a fora que a dins de la presó. A fora podran dur una vida normal i continuar batallant».

«Políticament fan avançar», diu Marc Guzmán sobre els indults. Amb tot, considera que si bé «poden acostar posicions, cal veure quin resultat ofereixen a la llarga». Per a Guzmán, els indults poden «aportar tranquil·litat a l’indepedentisme». Considera que són més adequats els indults que l’amnistia. «Hi ha bases que cal respectar, tot i que no van fer mal a ningú», afirma.

«És una passa cap a un destí molt llunya», ho resumeix Arola. La part més positiva dels indults, diu, és que és bo per als presos. «Els que vam fer el servei militar sabem què vol dir uns mesos fora de casa. Imagina’t tres anys», diu Arola, que creu que el Govern espanyol fa «estratègia» i que «respon a la pressió d’Europa. No pot resisitir la comparació amb Turquia».

Per a Marco, «els indults són necessaris. Que surtin els presos és de justícia. Són presos politics», assegura. També creu que «són necessaris per a Catalunya, per normalitzar la situació». Marco afirma que tant el PSOE com ERC són «elements necessaris» en la governabilitat i que això «ajuda molt». En definitiva, Anna Marco considera que els indults són «positius».

Aquest manresà nascut fa 70 anys a Cuenca, opina que «els indults no s’haurien de produir i l’amnistia tampoc perquè els presos no haurien d’estar a la presó. Els primers en no complir ha estat el poder judicial, ja que no s’ha demostrat que cometessin ni rebel·lió ni cap dels càrrecs de què se’ls acusa», diu. Per a ell, l’indult, «és una maniobra, per justificar-se davant d’Europa».

El mataroní Ferran Pagès creu que «la llei ha de ser igual per a tothom», i que la severitat amb què s’ha jutjat els presos del procés ha de ser aplicada també en els casos de corrupció. En qualsevol cas, creu que els indults tot i «no ser suficients millora la situacióm però no és la solució al problema». Pagès creu que l’excarceració pot fer que la «força moral dels líders « es desinfli».

Casado considera que els indults que avui aprova el Consell de Ministres «eren necessaris i ja fa temps que s’haurien d’haver portat a terme». Aquesta manresana, però, recel·la de la gestió del Govern espanyol, ja que considera que l’Executiu «no ha sabut torejar el toro, ho ha gestionat molt malament. Han actuat pels seus interessos i buscant vots a Catalunya».