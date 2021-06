El Consell de Ministres aprovarà avui els indults als nou líders independentistes del procés, segons va avançar ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; una mesura «necessària» per a la convivència, que confia que canviarà la història i que suma milions de persones per a la reconciliació. Sánchez va confirmar l’aprovació dels indults en la conferència que va pronunciar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona davant uns 300 representants de la societat civil catalana però amb l’absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de membres del seu Govern.

El Govern central havia atorgat una gran rellevància a aquest esdeveniment i la seva convocatòria ja apuntava a la imminència dels indults, després que el treball previ estigués pràcticament finalitzat. «Retrobament: un projecte de futur per a Espanya», era el títol de la conferència i sobre aquesta idea va girar una intervenció d’una mica menys de mitja hora en la qual el president del Govern, que va parlar sense cap paper al davant, va incidir en la necessitat d’afrontar el problema. Per això, i pensant en l’«esperit constitucional de concòrdia», és pel que va avançar que proposarà avui al Consell de Ministres l’aprovació dels indults. «Ho farem per la concòrdia. Ho farem amb el cor», va explicar entre aplaudiments dels assistents que es van barrejar amb crits en favor de l’amnistia i la independència d’un membre d’Arran, que portava una estelada.

El president del Govern va considerar que l’indult és «una figura necessària en determinats moments» que no qüestiona ni revoca la sentència ferma condemnatòria, sinó que es tracta d’un altre plànol que correspon a l’Executiu. En conseqüència, va demanar que fins i tot els que no ho comparteixen, reconeguin «la seva plena legalitat i la seva absoluta constitucionalitat».

La raó fonamental dels indults és «la seva utilitat per a la convivència» ja que treure de la presó els que representen a milers de catalans creu que és un rotund missatge de concòrdia i convivència. «La decisió no afecta només aquestes nou persones, sinó que es dirigeix al conjunt de la societat catalana i espanyola, d’aquí la clara utilitat pública d’aquesta mesura», va explicar.

En aquesta línia, va assenyalar que és un missatge per a milers de persones que els van recolzar, els recolzen i se senten solidàries amb la seva situació i també per als qui van discrepar de la seva conducta però que creuen ja és suficient el càstig que van rebre. «Amb aquest acte traiem materialment de la presó nou persones, però sumem simbòlicament milions i milions de persones per a la convivència», va proclamar Sánchez. Encara que va admetre que no pensa que els que aspiren a la independència canviïn d’ideals, sí que va confiar que comprenguin que no hi ha camins fora de la llei i s’atinguin al pacte constitucional.

També va assumir que hi ha persones en contra de la mesura i les raons dels quals comprèn, però va reivindicar les dels que la defensen i en les quals va dir que pesen més les expectatives de futur que els greuges del passat.

Per això va apostar per la via de la «reconciliació» i el «retrobament urgent» que està convençut que obriran els indults, un «gran pas» que creu que «donarà a tots la possibilitat de començar de nou i de fer les coses millor». «Si hi ha un moment per unir-nos, és aquest (...) Aquí hem d’arrencar el camí per recuperar la convivència i la normalitat», va afirmar per explicar tot seguit diversos motius de la seva decisió. Entre els quals, perquè ha conclòs la via judicial amb una sentència ferma per part del Tribunal Suprem, perquè el Govern està obligat a tramitar les peticions de gràcia formulades des de diversos àmbits de la societat civil, i perquè la pandèmia ha evidenciat fins a quin punt és necessària la unió. Per a Sánchez, «l’única cosa que queda per fer és recomençar», reprendre el diàleg polític, «trobar noves respostes», va concloure.