Els indults aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres fixen un període de seguretat d'entre 3 i 6 anys que condiciona el perdó obtingut pels nou condemnats pel 'procés' independentista a Catalunya al fet que no cometin delictes greus. El període més alt, de 6 anys, s'imposa a l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull; seguits del líder d'Òmnium Jordi Cuixart i el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, els qui no podran tornar a reincidir en cinc anys si no volen veure invalidada la seva mesura de gràcia.

Després d'aquests períodes estan els que s'imposen al exconseller Raül Romeva i l'expresidenta el Parlament Carme Forcadell, que s'estableix en 4 anys, mentre que en el cas de Dolors Bassa aquest període es fixa en 3 anys, el més baix segons han assenyalat fonts de l'Executiu.

Els expedients aprovats suposen l'extinció total les penes de presó que els resta per complir als nou condemnats per sedició i malversació en el 'procés' independentista a Catalunya --s'ha perdonat per anys, no per delictes-- pel que la previsió del Govern passa perquè la seva decisió pugui ser ja aplicada aquest mateix dimecres pel Tribunal Suprem, després de la publicació dels decrets d'indult en BOE.

Sobre la diferència dels períodes de seguretat aplicats a cada pres, les mateixes fonts assenyalen que respon a "una individualització" dels perdons concedits i al fet que no tots els condemnats tenen el mateix comportament, perquè alguns han exterioritzat la seva "contumàcia" en la via unilateral, així com la participació activa en el debat polític. D'aquesta manera, l'Executiu justifica que ha estudiat cada cas de manera individual.

El Govern ha estimat un total de nou de les dotze peticions d'indult mentre que s'han rebutjat les dels tres condemnats per desobediència, Meritxell Borrás, Santi Vila i Carles Mundó, els qui ja van pagar les multes que se'ls van imposar i van extingir la seva responsabilitat penal, en finalitzar les penes d'inhabilitació que els van ser imposades.

Les inhabilitacions de càrrec públic que es van imposar a la resta de condemnats, entre ells l'exvicepresident Oriol Junqueras, no es toca en la mesura de gràcia aprovada pel Govern, per la qual cosa els líders perdonats no podran optar a ocupar càrrecs públics fins avui en la qual haguessin distingit la seva condemna de no haver estat indultats.

Quant a les motivacions, s'incideix en un dels tres aspectes contemplats en la Llei d'Indult, el de la utilitat pública, rebutjant raons de justícia i equitat.

En aquest sentit, s'ha valorat escenari a Catalunya si no es concedís el perdó i es conclou que la mesura de gràcia suposa beneficis perquè ajuda a restablir les relacions polítiques i també "afectives" amb Catalunya.