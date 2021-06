L’indult que avui aprovarà el Consell de Ministres podria coincidir amb els presos del procés de permís penitenciari, ja que tots ells gaudiran de sortides en els propers dies amb motiu de la festivitat de Sant Joan. Segons van informar fonts penitenciàries, els nou presos disposaran de permisos en els propers dies, alguns a partir de demà o de dijous, en sortides que en alguns casos mantindran fins al dissabte.

Una vegada s’aprovi l’indult, que haurà de ser signat pel Rei, es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en un termini que podria ser immediat o demorar-se fins a un màxim de 48 hores. Posteriorment, l’indult passarà a les mans del Tribunal Suprem, que haurà de fer una nova liquidació de la sentència i comunicar-la al Jutjat de Vigilància Penitenciària, que traslladarà la decisió a la Secretaria de Mesures Penals, dependent de la conselleria de Justícia, perquè executi l’indult de manera immediata.

D’aquesta forma, segons com avanci el procés perquè l’indult sigui efectiu, quan s’executi aquesta mesura de gràcia que avui aprovarà el Govern, els nou presos del procés, o algun d’ells, podrien ja no estar a la presó. No obstant això, una vegada s’executi l’indult, si els presos estiguessin de permís, haurien de desplaçar-se de nou al centre penitenciari -no ha de ser el mateix dia- per signar la seva sortida definitiva de la presó i recollir els seus estris personals, segons les fonts.

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, tenia previst desplaçar-se ahir a Lledoners per explicar aquest procés a l’exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Raül Romeva, així com a l’exlíder de l’ANC Jordi Sànchez i al d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ciuró també tenia previst parlar amb les famílies de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i de l’exconsellera Dolors Bassa.