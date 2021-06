El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir que els indults representen un «primer pas», encara «insuficient» per resoldre el «conflicte polític» català, que «corregeix una sentència del Tribunal Suprem que va ser injusta». «Amb aquesta decisió del Govern espanyol, es corregeix una sentència del Tribunal Suprem que va ser injusta. Amb aquesta decisió hi ha una correcció, una esmena a una sentència injusta, perquè defensar i treballar perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur mai pot ser delicte», va recalcar Aragonès des d’Amposta. «Organitzar un referèndum mai pot ser delicte», va insistir. Aragonès va advertir que els indults «no aporten cap solució a una repressió que va molt més allà» dels nou presos del procés i que , al seu judici, deriva d’una «causa general contra l’independentisme encapçalada pel Tribunal Suprem». Segons Aragonès, els indults anunciats per Sánchez són «un primer pas» en el camí del diàleg, però encara ho considera «insuficient i incomplet», perquè «ha d’anar seguit d’una negociació».

Per la seva banda, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va carregar contra l’acte del president del Govern al teatre del Liceu de Barcelona, que va qualificar de «míting» i va acusar Sánchez d’actuar amb cinisme. «Ens sembla molt cínic que Pedro Sánchez digui des de Barcelona que s’ha acabat la via judicial quan aquesta mateixa tarda hem d’anar a acompanyar els nostres companys al jutjat número 13. El Liceu no és l’escenari per fer una proposta política, en el cas que puguem considerar això una proposta política», va dir Elsa Artadi en una roda de premsa telemàtica. «Sense aturar tota la repressió que s’està exercint no podrà haver-hi un diàleg d’igual a igual», va dir Artadi, que creu que si Sánchez «té alguna cosa que dir» i vol «escoltar realment a la societat catalana» ha d’anar «al Parlament» i no muntar «actes electoralistes, partidistes, i de pur màrqueting».