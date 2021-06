L’exconseller d’ERC Xavier Vendrell, a qui la Guàrdia Civil situa a la cúspide de Tsunami Democràtic, es va mostrar a favor de la Taula de Diàleg amb el Govern mentre suposadament organitzava les protestes contra la sentència del procés, al mateix temps que carregava contra la CUP per la seva «indisciplina».

Així consta en un informe, al qual ha tingut accés Efe, que la Guàrdia Civil ha remès al titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona sobre el que ha esbrinat de la plataforma anònima Tsunami Democràtic, un cop el magistrat s’ha inhibit d’aquesta causa a favor de l’Audiència Nacional.

Al seu escrit, la Guàrdia Civil insisteix en la «rellevància» de Vendrell a Tsunami Democràtic, ja que «no només hi participa» sinó que «dona instruccions dels moviments que s’han de fer» en les protestes de finals del 2019, i insisteix que no s’han de centrar només a Barcelona. En una conversa intervinguda al novembre del 2019 a Vendrell, a qui la Guàrdia Civil va instal·lar un sistema d’escoltes al cotxe, es posa de manifest, segons l’institut armat, la «rellevant posició» de l’exconseller d’ERC a Tsunami, la plataforma anònima que va liderar les mobilitzacions de l’independentisme després de la condemna a la cúpula del procés d’octubre del 2019. En la conversa, una persona a qui els agents no han pogut identificar fa ressaltar que l’exconseller d’ERC és la persona adequada per fer arribar al llavors vicepresident Pere Aragonès -actual president de la Generalitat- i al diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián la seva estratègia per obligar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a negociar un futur referèndum i el reconeixement del dret a l’autodeterminació. Amb tot, Vendrell es va mostrar partidari, i així ho va explicar al seu interlocutor, d’una taula de diàleg en què es pugui parlar «dels grans objectius que passen irreductiblement per la independència de Catalunya», segons l’informe de la Guàrdia Civil.

En una altra conversa, del 18 de desembre del 2019, el dia en què Tsunami va organitzar una protesta al Nou Camp coincidint amb el clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, Vendrell es va queixar a una persona també sense identificar de la falta de coordinació entre els diferents grups participants. «Puta indisciplina dels putos cupaires (CUP), eh tio...», va lamentar Vendrell, que va assegurar que intentaria parlar amb algú que tingués ascendència sobre Poeta Foix (a qui la Guàrdia Civil no aconsegueix identificar) per intentar posar ordre, encara que reconeixia que no era ningú per ordenar que algú li digués «al tocacollons que faci això i punt».

Com en altres informes anteriors remesos al jutge, l’institut armat també troba «significatiu» que Vendrell assegurés que havia «salvat el cul» al llavors conseller d’Interior Miquel Buch, després de les crítiques del llavors president de la Generalitat, Quim Torra, per les càrregues dels Mossos d’Esquadra a independentistes en els disturbis després de la condemna a la cúpula del procés.

«El fet que dues persones que no ocupaven càrrecs públics, David Madí (exdirigent de CDC també investigat en la causa) i Vendrell, es reunissin en el moment en què ho feien amb el conseller d’Interior i el seu secretari general, Brauli Duart, podria significar que li estiguessin traslladant algun tipus de consell o acord aconseguit per les formacions polítiques independentistes més rellevants, ERC i Junts, i que permetrien a Miquel Buch mantenir el càrrec de conseller», apunta la Guàrdia Civil.

L’institut armat ha remès aquest informe al jutge Joaquín Aguirre, que segueix el rastre a l’entorn de l’expresident Carles Puigdemont en l’anomenat cas Volhov, per posar en relleu la informació aconseguida sobre Tsuami Democràtic un cop ha remès aquesta part de les seves perquisicions al jutge de l’Audiència Nacional que ja anava darrere de la plataforma que va organitzar les protestes després de la condemna a la cúpula del procés.